Vrouw redt hond uit ijskoud water nadat die door het ijs zakt

26 februari 2018

00u12

Bron: cbc.ca 1 Dieren Een vrouw heeft in Vancouver in Canada een heldendaad verricht nadat ze een hond door het ijs van een meer zag zakken. Zonder na te denken begaf de vrouw zich ook op het met sneeuw bedekte ijs om het dier te redden.

Cell phone footage captured the dramatic moment a woman pulled a dog from the icy waters of Trout Lake. Full story here: https://t.co/gjBqv03xMC by @MichelleGhsoub pic.twitter.com/l5sbKuFb4I — CBC British Columbia (@cbcnewsbc) February 24, 2018

Andere mensen die de hond ook door het ijs hadden zien zakken, waarschuwden de vrouw nog en riepen haar toe om het niet te doen, maar ze schreeuwde terug dat ze dat niet over haar hart kon laten vergaan. “Het is een hond, ik moet het doen!”, riep ze.

“He was niet eens haar eigen hond”, zegt Ben West, die getuige was van de heldendaad. “Ze begon gewoon over het ijs te lopen en zakte er ook al vrij snel doorheen, maar ze ploegde gewoon door het water en de ijsschotsen heen.” De vrouw bleef het ijs met haar handen breken en bereikte de hond pas toen ze tot haar middel in het ijskoude water stond. De hond had grote moeite om in het koude water boven te blijven.

Dekens

De vrouw trok de hond met zich mee terug het land op, waar voorbijganger intussen al de ambulance hadden gebeld en met dekens klaarstonden. De vrouw werd meteen opgevangen en naar een huis in de buurt geleid om er in een warm bad te gaan zitten. “Ik denk dat ze in shock was”, zegt West. “Ze leek me behoorlijk kalm naargelang de omstandigheden.”

Ook de hond, Tessa, leek al snel weer de oude te zijn. Het beestje werd drooggewreven en begon al snel weer met de andere honden te spelen. “Dit was niet wat we verwachtten van onze ochtendwandeling toen we deze morgen van huis gingen”, zegt West. “Ik was geschokt en stomverbaasd dat die vrouw instinctief achter de hond aansprong en haar op die manier wist te redden.”