Vrouw ontdekt koningspython bij verhuis naar nieuwe flat HR

02 mei 2018

17u49

Bron: Belga 5 Dieren Een Zwitserse vrouw verhuisde dinsdagavond naar een appartement in Dietikon, een gemeente in het kanton Zürich, en trof daar een onverwachte gast aan: een koningspython.

Het gaat om een niet-giftige boa constrictor uit Centraal-Afrika. Hij is tussen de zestig en zeventig centimer lang. De vrouw nam onmiddellijk een foto van het dier en waarschuwde de politie, zei de kantonnale politie van Zürich. Toen de reptielenspecialist ter plekke kwam, was de koningsslang verdwenen. Hij zat verstopt in de structuur van de keuken. Vooraleer de slang gevangen kon worden, moest eerst de helft van de keuken uit elkaar gehaald worden.

Het is nog niet geweten hoe het reptiel op het appartement is beland. Mogelijk behoort het dier toe aan de vorige huurders. Zij zullen alleszins snel gecontacteerd worden. Een andere mogelijkheid is dat het dier op eigen initiatief is binnengedrongen.