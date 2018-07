Vrouw laat hond van ijsje likken en eet dan gewoon verder. Instagram weet niet hoe het moet reageren KVDS

12 juli 2018

14u32 10 Dieren Je hond laten likken van je ijsje: is dat oké of juist super vies? Instagram raakt het er maar niet over eens nadat een filmpje opdook waarop een vrouw te zien is die haar trouwe viervoeter mee laat genieten van haar ijskoude snack.

Het filmpje werd drie dagen geleden gepost op het account ‘browncardigan’ en haalde er al meer dan 85.000 views. Op de beelden is te zien hoe een vrouw in een park haar ijsje voor de neus van haar hond houdt, die er enthousiast aan likt. Vervolgens eet de vrouw gewoon zelf verder.

"Walgelijk"

“Oh nee, dit is walgelijk”, klinkt het onder meer in de reacties. “Dat is zo fout”, “zo vies, ze weet toch dat honden aan hun genitaliën likken” en “ik hou van mijn hond, maar dit is toch een brug te ver.”





Hier en daar is er toch iemand die het voor de vrouw opneemt. “Ik zie niet wat er mis is”, zegt een gebruiker. “Ik begrijp niet waarover iedereen zich druk maakt. Ik zou het ook zeker doen.”

Een ander gaat zelfs nog verder. “Ik deelde mijn ijsjes altijd met mijn teckel. Waarom niet? Zij was immuun voor mijn microben en ik voor die van haar. Als ik een wonde had, liet ik haar daar altijd aan likken. Het bloeden stopte dan en de wonde genas ook sneller. Hondenzoentjes zijn helend. Doe er toch niet zo neurotisch over.”

Wel opmerkelijk: veel mensen tagden gewoon iemand in de reacties, met als commentaar: “dit ben jij”.