Vrouw komt thuis van vakantie en krijgt likjes van honden. Volgende dag vecht ze voor haar leven KVDS

02 augustus 2019

18u09 10 Dieren Het hartverwarmende welkom dat een Amerikaanse vrouw van haar honden kreeg na een vakantie, heeft haar bijna het leven gekost. Nog dezelfde dag werd Marie Trainer uit Ohio ziek en even later vocht ze zelfs voor haar leven. Ze haalde het. Maar ze moest een hoge prijs betalen.

Het drama gebeurde in mei, maar raakte nu pas bekend. Kapster Marie had er samen met haar man Matthew een droomvakantie opzitten in de Caraïben, toen ze op vrijdag 10 mei de deur van hun woning weer open stak. Ze werd met veel liefde begroet door haar twee honden, die met hun blijdschap geen blijf wisten en hun baasjes maar likjes bléven geven. “Dat doen ze altijd als ze me zien”, aldus de vrouw in een interview met de Amerikaanse nieuwszender Fox 8 Cleveland.

Grieperig

Later die dag begon Marie zich wat grieperig te voelen. Haar toestand ging snel achteruit en de volgende morgen vroeg werd ze in allerijl naar een ziekenhuis in Alliance gevoerd. Ze verloor af en toe het bewustzijn en klaagde over vreselijke pijn in haar hand en been. Dat vertelt haar familie zelf op een geldinzamelingspagina die ze goed twee weken geleden opstartte.





De volgende dag – op zondag 12 mei – kon de vrouw niet meer zelfstandig ademen. Ze werd aan machines gelegd die haar in leven moesten houden en in een kunstmatige coma gebracht. Een dag later kreeg haar familie het vreselijke nieuws dat haar infectie bloedklonters veroorzaakte, die de kleine aders in haar armen, handen, benen en voeten verstopten. Daardoor werd haar bloedsomloop gehinderd en begon weefsel af te sterven. Haar organen vielen één voor één uit.

Marie bleek een bloedvergiftiging te hebben en er was maar één manier waarop ze kon overleven: ze zou zowel haar armen als haar benen moeten laten amputeren. “Als we dat niet deden, zou ze sterven. En het zou niet eens zo lang duren”, aldus haar stiefdochter Gina Premier bij Fox.

Marie lag in totaal 10 dagen in coma en onderging 8 operaties. Na 80 dagen mocht ze weer naar huis.

Onderzoek wees intussen uit dat de infectie veroorzaakt was door een bacterie, capnocytopaga canimorsus. Twee onafhankelijke labs bevestigden dat. “De viroloog die we spraken, zei dat die bacterie voorkomt in de muil van katten en honden”, klinkt het bij haar familie.

Volgens de New York Post vermoeden de dokters dat het drama veroorzaakt werd doordat een van de honden van de vrouw met zijn speeksel een klein wondje infecteerde op haar arm.

Verwijt

Ondanks alles verwijt de familie Trainer haar honden niets. “We zien die dieren nog altijd even graag”, zegt Matthew Trainer nog.

De geldinzamelingsactie om het gezin te helpen met de medische kosten en het betalen van prothesen voor Marie heeft intussen al meer dan 16.000 euro opgebracht.

Voor alle duidelijkheid: een dergelijke extreme reactie is erg zeldzaam. Sinds de bacterie ontdekt werd in 1976, zijn er wereldwijd nog maar 484 gevallen gerapporteerd (cijfer uit 2015). Iets meer dan een kwart had een dodelijke afloop. Het zijn vooral mensen met een verzwakt immuunsysteem die risico lopen.