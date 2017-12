Vrouw in de arm gebeten door haai tijdens snorkelen IVI

Bron: KameraOne 0

Deze vrouw zal haar huwelijksreis op de Britse Maagdeneilanden niet snel vergeten. Tijdens het snorkelen werd ze uit het niets in de arm gebeten door een voedsterhaai. "Ik dacht eerst dat mijn man een grap uithaalde door mijn arm plots vast te pakken. Een milliseconde later voelde ik de pijn en zag ik in mijn ooghoek een haai die veel groter was dan ik", zegt de vrouw. "Voedsterhaaien bijten heel zelden, tenzij ze worden uitgedaagd. Op de video is nochtans duidelijk te zien dat ik de haai niet aan het plagen ben." De haai liet snel los toen de vrouw haar arm terugtrok.

