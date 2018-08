Vrouw geeft hond van ex maandenlang doelbewust geen eten of drinken HR

18 augustus 2018

13u44 19 Dieren Een Amerikaanse vrouw is opgepakt en aangeklaagd voor een schrijnend geval van dierenmishandeling. Om wraak te nemen op haar ex, hongerde ze een hond gedurende zes maanden doelbewust uit. Haar andere honden bleef ze ondertussen wel gewoon voeden.

De zaak kwam deze week aan het licht nadat een voorbijganger de hond had gezien en de politie verwittigde. Daarop startte een gerechtelijk onderzoek tegen Elizabeth James (30) uit South Carolina. Volgens de organisatie 'Rescue Dogs Rock NYC' is de hond een mix van de rassen Rottweiler-Mastiff. Champ is 16 maanden oud en zou normaal ongeveer 50 kilo moeten wegen, maar hij komt nog niet eens aan de helft. De hond was bij James zes maanden geleden achtergelaten door haar ex, op wie ze boos was. Terwijl ze haar andere honden eten en drinken bleef geven, hongerde ze Champ doelbewust uit. De vrouw werd voorlopig opgesloten in de gevangenis van Laurens County. "Dieren die onmenselijk behandeld worden, dat staan we hier niet toe", zegt sheriff Don Reynolds in een verklaring.