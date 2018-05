Vrouw filmt zichzelf terwijl ze bedreigde en beschermde dieren opeet in de hoop rijk te worden via Youtube ADN

Bron: Metro.co.uk 0 Dieren Het leek Ah Lin Tuch een topidee om online geld te verdienen: video’s waarin ze allerhande dieren vangt, vilt, kookt en vervolgens oppeuzelt. Een bedreigde vissende kat, beschermde vogels, een koningscobra, kikkers, een haai, ... de vrouw speelde het allemaal naar binnen. Ze wordt nu samen met haar man vervolgd door het Cambodjaanse Ministerie voor Natuurbescherming.

Op haar Youtubekanaal presenteerde de Cambodjaanse haar voedselkeuzes als 'survival kooktips'. Toen enkele kijkers geschokt beseften dat sommige dieren die de dame ergens in een bos nabij Phnom Penh verorberde eigenlijk beschermde diersoorten waren, werden de autoriteiten verwittigd. Het ministerie van Natuurbescherming kon de vrouw en haar man vorige week arresteren, er volgt nu gerechtelijke vervolging. Het paar heeft zich ook publiekelijk moeten verontschuldigen.

“De vissende kat of viskat is met uitsterven bedreigd”, reageert Chea Sam Arngh, hoofd van het Ministerie, verontwaardigd. “De meeste andere dieren die gekookt en opgegeten werden stonden niet op de lijst van bedreigde diersoorten, maar velen zijn wel beschermd, zoals de grote hagedis, de grote reiger en andere vogelsoorten die de revue passeerden.” De video’s waarin de bedreigde en beschermde diersoorten worden opgegeten, zijn intussen verwijderd van Youtube. Maar er circuleren nog beelden waarin Ah Lin Tuch onder meer kikkers, salamanders, een cobra, een haai en een pijlstaartrog binnen werkt.

"Ik wist het niet"

De vrouw had naar eigen zeggen geen flauw idee dat ze bedreigde en beschermde dieren aan het opeten was. “Ik wist vaak niet wat voor dieren we gebruikten of wat de impact op de natuur was”, verklaart ze. Het koppel beweert ook dat ze de wilde dieren meestal gewoon hadden gekocht op een lokale markt. Er wordt nu onderzocht of ze de dieren eigenhandig in het wild hebben gedood of via illegale kraampjes hebben bemachtigd. In sommige video's is evenwel duidelijk te zien hoe Ah Lin Tuch 'jaagt' op dieren in de jungle en vallen uitzet.

Volgens haar man waren ze in december gestart met de video’s op Youtube. Ze hoopten uiteindelijk rijk te worden via hun kanaal. In totaal hadden ze tot nog toe zo’n 500 dollar verdiend via advertentie-inkomsten.