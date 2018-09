Vrouw en zoontje (3) in levensgevaar na aanval door giraf in Zuid-Afrika kv

In Zuid-Afrika zijn een vrouw en haar driejarig zoontje in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis nadat ze maandag werden aangevallen door een giraf nabij hun woning.

Toen de Britse wetenschapper Sam Williams (36) maandagavond terugkeerde naar Blyde Wildlife Estates, waar hij met zijn gezin woont, zag hij dat zijn 35-jarige vrouw Katy en hun zoontje Finn werden aangevallen door een giraf op amper 150 meter van hun woning.

Williams joeg de giraf weg, maar het dier had zijn vrouw en kind al ernstige verwondingen toegebracht. Lokale dokters kwamen ter plaatse om Katy en Finn te verzorgen en vervolgens werden ze per helikopter overgebracht van hun domein in Hoedspruit naar een ziekenhuis in Johannesburg. Hoedspruit is een populaire toeristische trekpleister nabij het Kruger National Park.

Finn onderging dinsdagochtend een operatie om de druk op zijn hersenen te verlichten. Katy, die geboren werd in de VS, onderging vandaag operaties voor meerdere verwondingen.De toestand van moeder en zoon is kritiek maar stabiel, laat de familie weten in een verklaring. De familie heeft besloten om “positief te blijven en het dag per dag te bekijken”.

Bedreiging

Sam Williams en zijn vrouw Katy zijn beide actief als biologen en hebben allebei een doctoraat. Sam vermoedt dat de giraf Katy en Finn mogelijk als een bedreiging beschouwde voor haar twee maanden oud kalfje.

Hoewel giraffen herbivoren zijn en zelden agressief gedrag vertonen tegenover mensen, kunnen ze wel uithalen wanneer ze zich bedreigd voelen. In mei kwam een Zuid-Afrikaanse filmmaker nog om nadat een giraf onverwachts zijn nek draaide en hem raakte.

In 2015 werd een man dood aangetroffen naast zijn fiets in een wildreservaat: hij was vermoedelijk vertrappeld door een giraf. Vijf jaar eerder kwam een 25-jarige vrouw om toen ze haar honden uitliet en werd aangevallen door een giraf.