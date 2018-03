Vrouw dumpt hondje in afvalcontainer, beestje op nippertje gered in vuilniswagen mvdb

31 maart 2018

21u48

Bron: Eindhovens Dagblad - ANP 12 Dieren De Nederlandse politie heeft een 33-jarige vrouw in Eindhoven opgepakt voor het dumpen van haar hondje in een ondergrondse vuilcontainer. Het dier werd gisteren op het nippertje gered, nadat hij al met een lading afval in een vuilniswagen terecht was gekomen.

Doordat de chauffeur geblaf had gehoord, werd het dier ontdekt. Hij was in een linnen tas gestopt en weggegooid.

De hond was gechipt. Door middel van informatie die op die chip stond opgeslagen, hoopte de politie snel de eigenaar of eigenaresse te achterhalen, wat lukte. De vrouw uit Eindhoven is aangehouden en zit vast op het politiebureau voor verhoor. Zij wordt door de politie gezien als verdachte.

Volgens de politie verblijft het hondje intussen op een veilige plaats en wordt hij goed verzorgd.

