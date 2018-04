Vrouw betrapt terwijl ze haar honden probeert te dumpen, maar ze doet gewoon verder avh

20 april 2018

13u51

Bron: ViralHog 1044 Dieren Deze vrouw probeerde snel haar vier honden te dumpen in een doodlopende straat in San Antonio in de Amerikaanse staat Texas. Een andere vrouw betrapte haar en begon te filmen, maar de eigenares ging onverstoord door.

“Ik was me aan het klaarmaken om te gaan werken toen ik een auto opmerkte”, vertelt de vrouw die het hele incident filmde. “Een vrouw was in haar auto de halsbanden van haar drie honden aan het uitdoen. Ik deed snel mijn schoenen aan en liep de straat op. Toen ben ik beginnen filmen.”

De vrouw probeerde de eigenares nog duidelijk te maken dat je honden gratis kan afzetten bij een dierenopvangcentrum en dat de boete voor het dumpen van een dier tot 500 dollar per hond bedraagt. Even leek de eigenares op haar stappen terug te keren toen ze vroeg waar het opvangcentrum was, maar daarna liet ze de honden zo snel mogelijk achter.

Op de videobeelden is te zien hoe de wagen achteruit de straat uitrijdt. Een passagier in de auto toont zelfs nog zijn middelvinger voor de wagen uit het zicht verdwijnt. Haar honden staren verward voor zich uit.

Op sociale media reageren mensen woest, maar dit verhaal liep gelukkig goed af. De vrouw die het incident had gefilmd, belde snel de politie en drie honden konden snel van straat worden geplukt. Na de storm op sociale media gaf de vrouw zich aan bij de politie. Ze was ook teruggekeerd om de vierde hond op te halen.