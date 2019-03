Vrouw betaalt 44.000 euro om hond te laten klonen en wil dat blijven doen “zodat hij nooit sterft” KVDS

25 maart 2019

18u15

Bron: The Sun, Daily Mail 0 Dieren Een Amerikaanse vrouw heeft in de Britse krant Een Amerikaanse vrouw heeft in de Britse krant Daily Mail verteld over hoe ze niet zonder haar hond kan leven. De liefde is zo groot dat Amy Vangemert (55) uit Seattle in de staat Washington er maar liefst 44.000 euro voor over had om het dier te laten klonen, zodat ze “nooit afscheid van hem zou moeten nemen”. En ze is van plan om dat te blijven doen.

Vangemert raakte heel gehecht aan haar hond Buhner (13) toen haar vier volwassen zonen Robert (30), Taylor (29), Dyllan (26) en Austin (23) opgegroeid waren en het huis verlieten. Het idee dat haar poedel ooit zou sterven, maakte dat ze naar eigen zeggen elke dag moest huilen.

Huidcellen

Toen ze naar een nieuwe hond op zoek ging, kon ze er niet omheen dat die allemaal erg verschilden van Buhner. Daarop besloot ze samen met haar man John (55) om de hond te laten klonen. Daarvoor nam ze contact op met ViaGen Pets, een bedrijf in Texas dat al 17 jaar koeien en paarden kloont en dat sinds enkele jaren ook met honden en katten doet.





Daar namen ze enkele huidcellen van Buhner weg en vermenigvuldigden die in een incubator. Vervolgens werd het genetisch materiaal in een leeggemaakte eicel van een donordier gebracht. Daar groeide het verder, zoals een gewone bevruchte eicel, tot een embryo. (lees hieronder verder)

Amy Rowan Vangemert Buhner only wears red!

Zes maanden later had Vangemert drie puppy’s, die genetisch identiek waren aan Buhner. Ze ziet zichzelf niet als een “gekke hondenvrouw”, maar wil naar eigen zeggen gewoon “dat er een stukje van Buhner verder zou leven”. Ze geeft ook toe dat het daarbij niet zal stoppen. Ze wil twee van de pups over een zestal jaar opnieuw laten klonen. “Ik ben heel gelukkig”, vertelt ze. “Het was de beste beslissing die ik ooit heb genomen. Ze waren elke cent waard, want ze zijn het licht van mijn leven. Ik wil ze blijven klonen. Ik wil deze puppy’s en geen andere.” (lees hieronder verder)

Amy Rowan Vangemert BJ & Ditto

Voor alle duidelijkheid: bij het klonen van een dier wordt alleen maar een genetische kopie gemaakt, zeg maar een tweelingbroertje of –zusje van het oorspronkelijke dier. Het zijn dus gewoon dieren die er hetzelfde uitzien. Het zijn wel degelijk andere individuen. En net als bij tweelingen betekent het niet dat ze noodzakelijk dezelfde persoonlijkheid en hetzelfde gedrag zullen vertonen.

Dat geeft ook Vangemert toe. “Ze zien er hetzelfde uit – ze hebben hetzelfde luie oog dat Buhner heeft – maar hun persoonlijkheid is anders. Zo is er eentje dat qua karakter op Buhner lijkt, een beetje lui en een vreselijke likker, terwijl een andere veel meer energie heeft en nooit likt.”

Barbra Streisand

ViaGen Pets is overigens hetzelfde bedrijf waar zangeres en actrice Barbra Streisand haar hond liet klonen in 2017. En ook muziekproducent Simon Cowell verklaarde al dat hij plannen heeft voor het klonen van zijn honden. Alle drie, zo vertelde hij in december nog aan de Britse krant The Sun. “Want ik kan de gedachte niet verdragen dat ze er niet meer zouden zijn”, klonk het.