Vrouw (38) steekt hond levend in brand, maar krijg nu zelf doodsbedreigingen Activisten eisen gerechtigheid voor Duitse herder Fudji HR

05 september 2018

07u03

Bron: France3, Metro, Twitter 0 Dieren Een Franse vrouw (38) heeft de hond van haar ex met benzine overgoten, om het dier daarna levend in brand te steken. Ze liet de Duitse herder Fudji voor dood achter in een veld. Nu krijgt de vrouw echter zelf doodsbedreigingen van woedende dierenliefhebbers. Gisteren verscheen ze voor de rechter. Zo'n 200 dierenactivisten verzamelden aan de rechtbank om gerechtigheid te eisen voor Fudji.

De daderes is zelf een amateur-hondenfokster. In de nacht van 9 op 10 augustus overgoot ze Fudji, de hond van haar ex-vriend, met benzine en stak hem levend in brand in Sagy, een dropje in het Franse departement Saône-et-Loire. De hond van 9 jaar oud werd als 'vermist' opgegeven. Maar een dag later trof de partner van de eigenaar hem aan in een veld in de buurt, zwaar verbrand, zwevend tussen leven en dood.

Na die gruwelijke ontdekking opende de gendarmerie van Saône-et-Loire een onderzoek. Enkele dagen later bekende de vrouw aan de politie wat ze de hond had aangedaan. Fudji werd nog opgevangen in een dierenkliniek, maar stierf op 20 augustus aan zijn verwondingen.

Manifestation « silencieuse », dans le calme. Véronique est venue rendre hommage au berger allemand brûlé vif. Elle porte un brassard vert « pour symboliser l’espérance, notre espoir que ça change. Pour que ce genre d’histoires n’existe plus ». pic.twitter.com/NX1sh6RCIq France 3 Bourgogne(@ F3Bourgogne) link

Dierenliefhebbers in Frankrijk zijn woedend over het gruwelijke geval van dierenmishandeling. "Barbaars", klink het. Een tiental verenigingen van dierenwelzijn diende een klacht in tegen de vrouw. Ze stelden zich burgerlijke partij. Gisteren verzamelden meer dan 200 activisten voor de rechtbank van Chalon sur Saone en sociale media staan vol met boodschappen als 'Justice pour Fudji'. De vrouw, die moeder is van twee kinderen, kreeg ook al doodsbedreigingen.

Voor de rechtbank drukte de beklaagde haar spijt uit. "Ik betreur oprecht wat ik heb gedaan. Naar mening op dit moment is het onvergeeflijk is," zei ze. Haar advocaat benadrukte dat haar cliënte door een moeilijke periode gaat en al gevolgd werd door een psycholoog nadat ze zichzelf van het leven probeerde te beroven. De vrouw zegt dat ze een fobie ontwikkeld tegen de Duitse herder, omdat die altijd agressief was tegen haar. "Ik wilde hem weg", vertelde ze.

Procès Fudji à #chalonsursaone la décision a été mise en délibéré et sera rendue le 10 septembre à 15 heures pic.twitter.com/mp1JcWYMbp stephanie perenon(@ perenonfbleu) link

Er werd 18 maanden celstraf geëist, waarvan negen maanden effectief. De rechtbank spreekt zich op 10 september uit over haar straf.