Vrolijke video in coronatijden: pinguïns in gesloten Amerikaans aquariumpark mogen op verkenning kv

17 maart 2020

18u55 0 Dieren Het Shedd Aquarium in Chicago sloot op 13 maart vanwege het coronavirus voorlopig de deuren. Enkele vaste bewoners van het aquariumpark kregen daardoor de kans om in alle rust het gebouw te verkennen. Pinguïns Annie, Edward en Wellington trokken erop uit.

Pinguïn Wellington bleek vooral gefascineerd door de schijfzalmen, die op hun beurt ook nieuwsgierig een kijkje kwamen nemen naar de bijzondere toerist.

De rotspinguïns Edward en Annie vormen een paar: ze zullen samen blijven tijdens het aankomende broedseizoen en bouwen binnenkort hun eigen nest. Het koddige duo slenterde over de glimmende vloeren van het gebouw, terwijl ze zich de ogen uit de kop keken naar de vissen in de aquaria rondom hen. Het is een aandoenlijk zicht: de twee kleine wezentjes waggelden zelfs naar het anders zo drukke onthaal, dat er nu volledig verlaten bijligt.