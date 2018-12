Vroeg kerstcadeau voor Planckendael: koalaatje komt voor het eerst uit buidel van zijn mama kijken AW HA

20 december 2018

10u32

Bron: Zoo Planckendael, Belga 17 Dieren Kerst komt vroeg voor de koala’s in de zoo van Planckendael. Zo kregen ze alvast een schattig cadeautje. En dat zit verstopt in de buidel van mama Alinga, die voor de tweede keer in minder dan een jaar tijd mama is geworden. Haar kleine spruit komt af en toe eens met zijn snuitje piepen en dat legden de verzorgers vast op beeld.

Op videobeelden die het dierenpark verspreidde, zie je de babykoala naarstig in het rond bewegen in de warme buidel van zijn mama. Daar zal hij nog een tijdje blijven totdat hij oud genoeg is om er helemaal uit te kruipen.

Koala’s zijn buideldieren en de jongen worden geboren als ze nog maar vijf weken oud zijn. Dan zijn de beestjes kaal, blind en slechts twee centimeter groot. Daarom verblijven ze nog vijf tot zeven maanden in de buidel van de moeder.



Het nieuwe jong is allicht al ongeveer zes maanden oud. De vader is opnieuw Maka, die in de zomer van 2017 door Planckendael werd verwelkomd.

Vorig jaar in september kregen Alinga en Maka al een eerste kleintje, dat in maart van dit jaar uit de buidel naar buiten kwam en volgens Planckendael intussen al een eigen stek heeft in het koalaverblijf. Koala’s leven immers meestal solitair, wat in een dierentuin meestal betekent dat ze elk over een eigen boom beschikken.

Planckendael neemt deel aan het internationale kweekprogramma van de soort, die bedreigd is in thuisland Australië door het verdwijnen van eucalyptusbossen - hun voedselbron - en andere menselijke factoren zoals aanrijdingen of aanvallen door huisdieren.

Bekijk hier de video: