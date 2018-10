Vrijwilliger maakt unieke beelden van wolvin Naya: “Ik heb één camera hangen, ik sprong een gat in de lucht” KVDS

27 oktober 2018

12u58

Bron: Eigen Berichtgeving 0 Dieren Een vrijwilliger van Natuurpunt Houthalen-Helchteren is erin geslaagd om nooit eerder geziene beelden te maken van de Belgische wolvin Naya. Tot nu toe was het dier alleen te zien op wazige nachtbeelden en op enkele foto’s van wildcamera’s, maar Thomas Eerdekens deed beter. Hij maakte de allereerste bewegende beelden van de wolvin bij dag en ze zijn haarscherp. “Ik heb welgeteld één camera hangen in het gebied, ik sprong een gat in de lucht”, zegt hij.

Eerdekens deed de ontdekking eerder deze maand, zo vertelt hij aan onze redactie. “Ik heb een natuurcamera hangen in het gebied waar de wolvin zich ophoudt”, klinkt het. “Die is aan een boom bevestigd en slaat de beelden op die hij maakt op een SD-kaartje. Om de drie weken ga ik kijken of er iets interessants opgenomen is en stop ik er een nieuw kaartje in.”

Pintje

Dat deed hij ook op 14 oktober. “Het was toen al even geleden dat ik nog poolshoogte had genomen. Ik ben leraar en het begin van het schooljaar was druk geweest. Daardoor was het al van 13 augustus geleden. Op een mooie nazomeravond trok ik met een pintje het bos in om op het gemak naar de beelden te gaan kijken. Ik geloofde mijn ogen niet”, vertelt hij.





De beelden bleken op 11 september opgenomen te zijn. Waar precies wil Eerdekens niet zeggen. “Het was binnen het bekende leefgebied van het dier, maar niet op het militaire domein”, zegt hij. “Gedetailleerder wil ik niet gaan. Ik zou niet willen dat mijn camera gestolen wordt. Of dat er mensen heen trekken die de rust van het dier verstoren”, klinkt het nog.