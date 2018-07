Vrienden redden op vakantie schildpad uit plastic: "Ongelooflijk wat mensen allemaal weggooien in het water" Joyce Mesdag

23 juli 2018

18u49

Bron: Eigen berichtgeving 15 Dieren Pieter Platteau (40) uit Hulste en Michael Soetens (35) uit Harelbeke hebben op vakantie in Tenerife een zeeschildpad uit een kluwen van plastic bevrijd. Met een filmpje op sociale media van hun reddingsactie willen ze aandacht vragen voor het wereldwijde probleem.

"Met een aantal vrienden hebben we onze vriend bezocht die in Tenerife woont, Stef Mylle. Vorige week zijn we er met een huurboot op uitgetrokken", vertelt Pieter. "We voeren tijdens onze tocht nietsvermoedend voorbij een bovendrijvend kluwen visnet. Michael dacht echter ‘iets’ gezien te hebben en vroeg ons terug te keren."

"Toen we terug dobberden merkten we een schildpad op die vast geraakt was in het visnet, en die dus niet meer naar beneden kon zwemmen. In het net was intussen ook andere rommel vast komen te zitten: zo’n plastic waarmee een sixpack bierblikjes wordt vastgemaakt, een touw dat gebruikt wordt om mee te waterskiën, enz. Ongelooflijk wat mensen allemaal weggooien in het water."

Pieter en Michael hadden zo’n 10-tal minuutjes nodig om de schildpad los te snijden. "Ze was totaal niet bang, denk ik. Het leek wel alsof ze wist dat wij haar zouden helpen. Ze moet er al een tijdje in vast gehangen hebben, want de bloedtoevoer naar haar pootje was al even verstoord. We denken wel dat alles nog in orde was met haar. Ze bewoog immers nog heel vlot, van zodra we haar terug in het water los lieten, zwom ze meteen naar beneden."

Intussen werd het filmpje van de vrienden al ruim 3.000 keer bekeken. "We hopen dat ons filmpje toch wel wat los maakt bij de mensen."