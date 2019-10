Vreselijke beelden opgedoken uit Duits labo: honden aan vleeshaak, aapjes samengebonden SPS

16 oktober 2019

13u55

Bron: Belga 544 Dieren Er zijn schokkende beelden opgedoken uit een Duits labo waar dierenproeven worden uitgevoerd. Op de beelden is te zien hoe apen en honden er mishandeld worden. De Gentse biotechspeler Argenx start een onderzoek naar de video. "Dit zijn beelden waar wij van schrikken", zegt woordvoerder Joke Comijn. Indien de beelden waarheidsgetrouw zijn, wordt het contract met het Hamburgse LPT mogelijk stopgezet. (Opgelet: de beelden hieronder zijn misschien niet voor gevoelige kijkers.)

Argenx onderzoekt de authenticiteit en omstandigheden van een filmpje dat door de Duitse dierenrechtenorganisatie Soko Tierschutz en het Britse Cruelty Free is gemaakt. De schokkende beelden, die op Youtube te bekijken zijn, tonen onder meer een bange hond in een plas bloed naast soortgenoten die aan een vleeshaak zijn opgehangen. Aapjes worden aan armen, benen en de kop samengebonden.

"We werken met dierproeven om potentiële geneesmiddelen te testen. Dat is niet uitzonderlijk voor een biotechbedrijven en gebeurt conform Europese regelgeving", zegt Comijn. "Dierenwelzijn staat daarbij voorop." Argenx distantieert zich van de acties die op enkele beelden te zien zijn omdat het dierenwelzijn daarop "duidelijk niet primeert.”

Argenx wil "de authenticiteit onderzoeken en dan begrijpen wat hier gebeurd is", vervolgt de woordvoerder. "We gaan aan LPT duidelijk maken dat we hier niet mee akkoord gaan. Dat onderzoek moet zo snel mogelijk rond zijn." Indien de beelden authentiek zijn, zal Argenx "stappen ondernemen".

Niet enkel Argenx, een bedrijf uit het Zwijnaardse Science Park, maakt gebruik van de diensten van het in Hamburg gevestigde LPT (Laboratorium voor Farmacologie en Toxicologie). In datzelfde industriepark is ook Ablynx gevestigd, dat kankeronderzoek voert.

Ook dat bedrijf, dat vorig jaar voor bijna 4 miljard euro werd overgenomen door de Franse groep Sanofi, reageert gechoqueerd. “Dit druist volledig in tegen onze manier van werken”, zegt woordvoerder Sophie van Wel van Sanofi. We hebben strikte procedures en onze interne standaarden liggen zeer hoog.” Als de externe partner die niet naleeft, wordt het contract onmiddellijk stopgezet. “Helaas is het nog steeds nodig om dierproeven te doen”, vervolgt van Wel. “We proberen dat zo veel als mogelijk te verminderen met methodes als in vitro-studies en computermodellen. We gebruiken enkel dierproeven als het niet anders kan. Maar dat moet gebeuren met respect voor het dier”, klinkt het nog.