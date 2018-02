Vorig jaar bijna 40 Britse legerhonden geëuthanaseerd: “Hoe is het mogelijk? Deze dieren hebben moedig en onschuldig ons land gediend” ADN

28 februari 2018

10u06

Bron: The Independent 26 Dieren Cijfers van het Britse ministerie van Defensie tonen aan dat vorig jaar tussen maart en december 38 Defensiehonden zijn geëuthanaseerd. Parlementslid Tim Farron trekt aan de alarmbel.

Zes honden van de 38 kregen een spuitje omwille van een ‘gevaarlijk temperament’, zes anderen ‘voldeden niet meer aan de standaard’. Nog vijf andere viervoeters werden geëuthanaseerd voor ‘ouderdomsredenen’ en ‘gezondheidsissues’. Uit oudere cijfers blijkt dat in 2015 en 2016 79 militaire honden een spuitje kregen. 40 daarvan waren ‘ongeschikt voor herplaatsing’.

Volgens Defensieminister Gavin Williamson wordt alles op alles gezet om militairen honden een nieuwe thuis te geven na hun diensten bij het leger. Sinds 2013 zouden volgens de minister 600 legerhonden geadopteerd zijn. Maar de voormalige partijleider van de Liberal Democrats Tim Farron, die de cijfers in handen kreeg na een parlementaire vraag, vindt het niet kunnen dat daarnaast een aanzienlijk deel legerhonden wordt gedood. “Er wordt niet genoeg gedaan om ze te herplaatsen. Deze dieren hebben moedig en onschuldig ons land gediend, onze mannen en vrouwen geholpen, mensenlevens gered. We zijn het verschuldigd aan alle dienende honden om andere opties te bekijken dan ze te laten inslapen. Dit is een gruwelijke manier om om te gaan met dieren die zoveel hebben gegeven.”

Tod Bradbury van Animal Aid staat het parlementslid bij. “Hoewel het goed is dat veel legerhonden uiteindelijk bij nieuwe baasjes belanden, is het alarmerend om te moeten vaststellen dat er anderzijds zoveel honden geëuthanaseerd worden.” Hij vindt het ook niet kunnen dat de dieren een spuitje krijgen voor redenen als ‘niet voldoen aan de standaard’ en ‘gedragsproblemen’. “Deze honden worden getraind om agressief te zijn en daar betalen ze later de prijs voor. Hoewel ze in dienst vaak ‘helden’ worden genoemd, worden ze erna gewoon weggegooid. In plaats van deze dieren te doden uit gemak hopen we dat meer ingezet wordt op een goede mentale en fysieke gezondheid en een mooi leven na het leger.”