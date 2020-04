Voortvluchtige beer die ontsnapte uit Italiaans dierenpark na 10 maanden gevangen ADN

29 april 2020

17u38

Bron: Belga 2 Dieren ‘M49', een beer die al tien maanden vrij rondliep in Noord-Italië, is dinsdag gevangen. Het dier werd teruggebracht naar het dierenpark in Trente waaruit hij was ontsnapt.

De beer ontsnapte in juni vorig jaar en werd eerder al eens gevangen. Hij kon echter opnieuw ontsnappen nadat hij erin slaagde over vier hekken te klimmen, waaronder een afsluiting onder hoogspanning. Sindsdien was van de beer geen spoor meer.

De beer was sinds juli het doelwit van schietpartijen, omdat hij meerdere keren gesignaleerd werd in de buurt van woonplaatsen en ook enkele boerderijdieren aanviel. Daarom gaf Maurizio Fugatti, provinciepresident van Trente, in eerste instantie het bevel om te schieten als de beer in de buurt van mensen werd gezien. Door de zware kritiek op dat bevel werd uiteindelijk besloten dat het belangrijk was om M49 levend te vangen.



De Italiaanse boerenbond Coldiretti is opgelucht dat de beer eindelijk gevangen is, verschillende activisten vragen om zijn vrijlating. WWF spreekt van triest nieuws voor het natuurbehoud van Italië. Het dier, dat 167 kilogram weegt, is in ieder geval in goede fysieke conditie. Hij bevindt zich nu in afgezet gebied en is in het gezelschap van een vrouwelijke beer.