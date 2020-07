Voortbestaan van maki's, hamster en noordkaper volgens IUCN-rapport in gevaar AW

Bron: Belga 0 Dieren Bijna een derde van de lemurensoorten (maki's), die alleen op het eiland Madagaskar voorkomen, is ernstig bedreigd en staat daarmee op de rand van uitsterven. Dat meldt de Internationale Unie voor Natuurconservatie (IUCN). Ook het voortbestaan van de walvissoort noordkaper en de Europese hamster, die in België voorkomt, is in gevaar.

In de nieuwe lijst is de status van alle Afrikaanse apensoorten opnieuw beoordeeld. Volgens de IUCN is de helft van hen momenteel bedreigd. Op de lijst staan sinds dit jaar meer dan 120.000 soorten dieren, planten en schimmels. Van de 120.372 soorten op de rode lijst worden er 32.441 met uitsterven bedreigd.



Van de 107 lemurensoorten zijn er 103 bedreigd, waarvan 33 ernstig. Dit jaar werd de status van dertien soorten slechter als gevolg van ontbossing en jacht. Onder de met uitsterven bedreigde apen is ook de Microcebus berthae, de kleinste apensoort ter wereld. In de rest van Afrika is nu meer dan de helft van de apensoorten met uitsterven bedreigd. Daarvan staat de rode franjeaap er het slechtst voor.

Noordkaper

Van de noordkaper waren er eind 2018 naar schatting nog minder dan 250 in leven, wat een afname van 15 procent ten opzichte van 2011 betekende. De walvissensoort wordt bedreigd doordat die vaak in vissersnetten verstrikt raakt en zich steeds minder voortplant. Stijgende zeetemperaturen als gevolg van de opwarming van de aarde verergeren de dreigingen voor de noordkaper, aldus de IUCN.

Europese hamster

De Europese hamster, die in België in de provincie Limburg nog voorkomt, plant zich steeds minder voort. Vrouwtjes van de soort, die ooit in grote delen van Europa en Rusland voorkwam, hadden vorige eeuw gemiddeld nog twintig jongen per jaar, ten opzichte van vijf à zes tegenwoordig. De rol van monocultuur in de landbouw, industriële ontwikkeling, opwarming van de aarde en lichtvervuiling worden als mogelijke oorzaken onderzocht. Verwacht wordt dat de hamster in het huidige tempo binnen dertig jaar uitsterft.

Ook 's werelds duurste schimmelsoort heeft de classificatie 'ernstig bedreigd' gekregen. De rupsschimmel, die al langer dan 2.000 jaar wordt gebruikt in de Chinese geneeskunde, is in sneltempo populairder geworden sinds de jaren 90. De schimmel, die alleen in het Tibetaans Hoogland groeit, komt dertig procent minder voor dan vijftien jaar geleden.