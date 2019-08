Voorkomen dat een meeuw je eten pikt? Staar de vogel dan diep in de ogen Naz Taha

13 augustus 2019

14u55

Bron: AD.nl 2 Dieren Hoe voorkom je dat een meeuw een frietje uit je handen grist? Door hen diep in de ogen te staren. Dat concluderen wetenschappers in een nieuwe Britse studie.

Wie een dagje naar het strand gaat, weet inmiddels dat meeuwen roet in het eten kunnen gooien. De opdringerige vogels wapperen vaak hun vleugels in je gezicht, om vervolgens het eten uit je handen te stelen. Britse wetenschappers hebben nu een eenvoudige methode bedacht om de veeleters op afstand te houden.



Na uitvoerig onderzoek in Cornwall kwamen onderzoekers, verbonden aan de Exeter University in Engeland, tot de conclusie dat de vogels minder snel toeslaan als je ze in de smiezen houdt.



Tijdens de proef legden ze een zakje met friet neer. Zodra een meeuw in de buurt kwam, startten ze hun stopwatch. Vervolgens staarden ze naar de meeuw, of keken ze juist bewust weg.

Stop en staar

Op het zakje friet kwamen 27 meeuwen af. Als de wetenschappers niet keken, dan wilden ze allemaal frietjes uit het zakje grissen. Staarden de wetenschappers wél naar de vogels, dan deden ze er gemiddeld 21 seconden langer over, of durfden ze zelfs helemaal niet toe te slaan.

De onderzoekers concludeerden daarop dat de vogels niet durven te stelen als ze bekeken worden. Bovendien stelt hoofdonderzoeker Madeleine Goumas tegenover The Times dat veel van de meeuwen helemaal niet bij voedsel willen komen als er mensen in de buurt zijn. Het slechte imago dat de vogels hebben is volgens haar dan ook onterecht. “De meeste meeuwen zijn heel voorzichtig als er mensen in de buurt zijn. Hun reputatie hebben ze eigenlijk te danken aan een klein deel van hun soort.’’