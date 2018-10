Voorbijganger vindt gedumpt leeuwenwelpje langs de weg in Nederlandse Tienhoven Elisa Heisen

07 oktober 2018

14u50

Bron: AD.nl 0 Dieren Een hardloper heeft vanmorgen een opmerkelijke vondst gedaan in het Nederlandse dorp Tienhoven, in de provincie Utrecht. De man spotte een leeuwenwelpje in een hondenbench langs de kant van de weg. Hij belde meteen de politie.

Dierenarts Peter Klaver werd met spoed ingeschakeld om het dier te komen onderzoeken. "De politie was bang dat de leeuw zou ontsnappen, maar die angst bleek achteraf niet nodig. Ik was wel flink verbaasd toen ik het telefoontje kreeg.''



Het gaat om een leeuw van ongeveer vier maanden oud, vertelt hij. De welp stelt het volgens de dierenarts goed. "Ik heb het dier kort onderzocht. Hij oogt gezond en was actief, dat is een goed teken.''

Illegaal circuit

Klaver vermoedt dat de leeuw via een illegaal circuit bij iemand thuis is gekomen, maar dat het beest inmiddels te groot was geworden om nog in huis te houden en daarom is gedumpt. De Nederlandse politie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) doen daar momenteel onderzoek naar.

De welp is intussen per busje onderweg naar Stichting Leeuw op Landgoed Hoenderdaell in het Noord-Hollandse Anna Paulowna, waar hij zal worden opgevangen. "We hebben een laken over de bench gegooid om het dier te kalmeren en om het wat minder koud te maken. Bij Landgoed Hoenderdaell wordt hij verder onderzocht en krijgt hij wat te eten.''