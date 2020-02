Voor het eerst twee jachtluipaardjongen geboren dankzij IVF YV

25 februari 2020

11u43

Bron: CNN 0 Dieren Vorige week woensdag werden in de Columbus Zoo in Ohio (VS), twee schattige jachtluipaardwelpjes geboren met in vitro fertilisatie (IVF). Dat is opmerkelijk en goed nieuws: het is de eerste keer in vijftien jaar onderzoek dat het lukt. De onderzoekers noemen het een “wetenschappelijke doorbraak”.

De twee jongen, die voorlopig nog geen naam hebben, zijn de eerste jachtluipaarden ooit die met in vitro bevruchting en een embryotransplantatie uit een draagmoeder zijn geboren. Uit de biologische moeder Kibibi van 6,5 jaar oud werden eitjes weggehaald die bevrucht werden en later ingebracht zijn bij draagmoeder Izzy. Na drie maand zwangerschap werden de twee schattige welpjes gezond geboren.

Volgens de Smithsonian’s National Zoo zijn wetenschappers al vijftien jaar IVF aan het onderzoeken, en was het nu de derde keer dat ze de kunstmatige bevruchting probeerden.

Bedreigde diersoort

De laatste vijftien jaar zijn jachtluipaarden in minstens dertien landen bestempeld als bedreigde diersoorten. Vandaag resteren er nog maar 7.500 luipaarden in het wild. Volgens de National Zoo hebben ook jachtluipaarden in dierentuinen het moeilijk, omdat ongeveer een derde zich niet kan voortplanten door hun leeftijd, gezondheid of gedrag.

“Dit is een grote wetenschappelijke doorbraak. Het is een mijlpaal voor de toekomst van jachtluipaarden”, klinkt het bij Adrienne Crosier, biologist bij Smithsonian Conservation Biology Institute.