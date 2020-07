Voor het eerst panda geboren na natuurlijke bevruchting in Zuid-Korea SVM

22 juli 2020

15u30

Bron: Belga 0 Dieren In een dierentuin in Zuid-Korea is een pandajong ter wereld gekomen na een natuurlijke bevruchting. Het is de eerste keer dat zoiets in Zuid-Korea gebeurt.

Het pandajong werd maandag geboren in het recreatiepark Everland, ten zuiden van de hoofdstad Seoel. De kleine panda weegt 197 gram. Moeder Ai Bao verkeert in goede gezondheid.

Het verwekken van jongen is voor panda's niet vanzelfsprekend. De vrouwtjes zijn slechts drie dagen per jaar vruchtbaar. Maar de zevenjarige Ai Bao werd in maart toch zwanger nadat ze was gedekt door de twee jaar oudere mannelijke panda Le Bao.

Het pandapaar was vier jaar geleden in Zuid-Korea aangekomen. Ze zijn door China uitgeleend in het kader van de ‘pandadiplomatie’.