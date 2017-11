Voor het eerst in vijf jaar witsnuitdolfijn aangespoeld Bart Boterman

18u51 0 Jan Haelters/KBIN Dieren Op het strand van Koksijde is vanmorgen rond 11 uur een witsnuitdolfijn aangespoeld, de eerste in vijf jaar.

“Het is al van 2013 geleden dat er een witsnuitdolfijn aanspoelde op de Belgische stranden. De dieren leven in de Noordzee, maar trokken de laatste jaren naar iets noordelijkere gebieden. Voor 2013 spoelden jaarlijks 1 à 2 witsnuitdolfijnen aan bij ons”, zegt Jan Haelters, marien bioloog van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

Het overleden dier, een vrouwtje met de lengte van 2,52 meter, werd ter hoogte van het openluchtzwembad in Oostduinkerke aangetroffen. “Het had een touw rond de staart, wat er op wijst dat het dier wellicht in een net van een vissersboot is terechtgekomen en vissers het met een touw aan boord trokken. Het dier was aanvankelijk wel gewond, maar niet ziek of verzwakt”, gaat Haelters verder. Hij ging het kadaver met een trailer ophalen en kreeg de hulp van een bulldozer van de gemeente Koksijde. “Morgen volgt een autopsie. Het kadaver is namelijk zeer geschikt voor wetenschappelijk onderzoek. Verschillende universiteiten en onderzoeksinstanties zullen naar gelang hun specialiteit delen van de dolfijn onderzoeken”, besluit Haelters.

