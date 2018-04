Voor het eerst in België een baby-koeneusrog geboren IVI

20 april 2018

12u37

Bron: SEA LIFE 0

Een primeur voor ons land: in SEA LIFE Blankenberge is een koeneusrog geboren. De ouders verblijven al sinds 2012 in het park. Het is voor het eerst dat zij een pup ter wereld brengen. De dierenverzorgers van het park hielden de toestand nauw in het oog, maar in 5 minuten afwezigheid van een dierenverzorger ontdekte de poetsvrouw van het park de babyrog. De roggen zijn te onderscheiden van andere soorten door de vorm van hun kop. In de natuur komen ze vooral voor in tropische en subtropische gebieden van de Atlantische Oceaan, de oostelijke Indische Oceaan en de westelijke Grote Oceaan.