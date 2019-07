Voor het eerst in 31 jaar: vissersboten met walvisvangst toegekomen in Japanse haven Redactie

02 juli 2019

13u07

Bron: AP 0

In Japan is het opnieuw toegelaten om op walvissen te jagen voor commerciële doeleinden. Dat was 31 jaar lang verboden. Vijf boten zijn maandagochtend uitgevaren voor de jacht en teruggekeerd met twee dwergvinvissen. Met een kraan werden de dode dieren van het vissersschip naar een fabriek gebracht in de haven waar de walvissen zullen verwerkt worden.

Japan is eigenlijk nooit echt gestopt met de walvisjacht, alleen was dat de voorbije jaren onder het mom van “wetenschappelijk onderzoek”. Zo werden nog steeds elk jaar honderden walvissen geslacht door Japan.