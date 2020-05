Voor het eerst in 150 jaar bruine beer gespot in Noord-Spaans natuurpark HAA

Bron: DPA 1 Dieren In een natuurpark in Noord-Spanje is voor het eerst in 150 jaar weer een bruine beer gespot. Het dier, een mannetje van tussen drie en vijf jaar, werd op camera vastgelegd door het productiehuis Zeitun Films, dat op de locatie het filmproject ‘Montaña ou Morte' draait.

Volgens National Geographic España gaat het om de eerste waarneming van een bruine beer in het park O Invernadeiro in de regio Galicië in 150 jaar.

Dierenkenners menen dat de bruine beer in het gebied net boven de grens met Portugal de winter heeft doorgebracht. Op de beelden is te zien hoe het dier overdag in gras snuffelt, op zoek naar voedsel stenen omdraait en 's nachts rechtop tegen bomen schuurt.



De bruine beer is in Spanje bedreigd en staat sinds 1973 onder bescherming. Hoeveel exemplaren momenteel in de vrije natuur leven, is niet geweten. Bruine beren komen in Spanje vooral in de regio Cantabrië voor, ten oosten van Galicië. Waarnemingen zijn echter uiterst zeldzaam.

