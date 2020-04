Voor het eerst dwerguil waargenomen in Vlaanderen KVDS

14 april 2020

14u19

Bron: Belga 1 Dieren Voor het eerst is een dwerguil waargenomen in Vlaanderen. Dat meldt Natuurpunt. Het dier werd gespot in Kapelle-op-den-Bos. In Wallonië worden vaker dwerguilen gezien.

Eind maart werd een klein uiltje waargenomen op een gazon in een tuin in Kapelle-op-den-Bos. De vogel was vermoedelijk net tegen iets aangevlogen, aangezien het niet wegvloog en versuft in het gras lag. Nu blijkt dat het om de eerste waarneming gaat van een dwerguil in Vlaanderen.

Dwerguilen zijn kleine vogeltjes die vooral voorkomen in de Baltische Staten, Scandinavië en Midden-Europese berggebieden. De aantallen worden (sterk) onderschat omdat de soort zich niet zo gemakkelijk laat vinden.

De soort werd in België (in de Oostkantons) voor het eerst als broedvogel aangetroffen in 2013.

Lees ook: ‘Bat Woman’: de virologe die het nieuwe coronavirus identificeerde en dat niet meteen mocht openbaren (+)