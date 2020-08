Voor het eerst botkanker ontdekt bij dinosaurus, 77 miljoen jaar nadat hij eraan stierf AW

07 augustus 2020

13u04

Bron: The Lancet 6 Dieren Een slordige 77 miljoen jaar na je dood de diagnose van kanker krijgen? Een dinosaurus die in 1989 in de Canadese provincie Alberta werd opgegraven, onderging dat lot. Paleontologen die de restanten bestudeerden, ontdekten dat een agressieve botkanker het dier had klein gekregen. Dat staat te lezen in het vaktijdschrift Een slordige 77 miljoen jaar na je dood de diagnose van kanker krijgen? Een dinosaurus die in 1989 in de Canadese provincie Alberta werd opgegraven, onderging dat lot. Paleontologen die de restanten bestudeerden, ontdekten dat een agressieve botkanker het dier had klein gekregen. Dat staat te lezen in het vaktijdschrift The Lancet Oncology.

Dat kanker geen modern fenomeen is, is al langer geweten. De ziekte kreeg zelfs de allergrootsten klein: ook dinosauriërs waren vatbaar voor dodelijke botaandoeningen waaronder kanker. Zo ook de Centrosaurus apertus – een grote plantenetende dinosauriër – die in 1989 in het Provinciaal dinosauruspark in Canada werd opgegraven. Hij struinde zo’n 76 tot zelfs 77 miljoen jaar geleden rond op de aarde, en had een vreemd gevormd kuitbeen. Maar daar stelden de onderzoekers zich destijds niet al te veel vragen bij.



Maar liefst 31 jaar later hebben paleontologen dat wél gedaan. Ze bestudeerden het misvormde bot nogmaals en vergeleken het met een normaal kuitbeen van een soortgenoot. Daaruit bleek dat een osteosarcoom (bottumor) de oorzaak van de misvorming in het been was. Mogelijk heeft de kanker zich verspreid doorheen de rest van het lichaam waardoor de dinosaurus uiteindelijk geveld werd.

Eerste dinosaurus met botkanker

De diagnose is overigens de eerste in zijn soort: nooit eerder werd er botkanker gevonden bij de overblijfselen van dinosauriërs. Dat betekent niet noodzakelijk dat andere dinosauriërs geen soortgelijke kanker konden krijgen. “Het thuisbrengen van een kwaadaardige tumor zoals deze bij de dinosaurus was lange tijd onmogelijk,” legt onderzoeker Mark Crowther uit. “Het stellen van een diagnose vereist medische expertise en meerdere analyses. Maar in onze studie hebben we de onmiskenbare tekenen van vergevorderde botkanker aangetroffen bij een 77 miljoen jaar oude gehoornde dinosaurus – de eerste in zijn soort. Het is een opwindende ontdekking.”