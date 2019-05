Volledig witte panda gespot in China Redactie

26 mei 2019

08u20

Bron: AD.nl 6 Dieren Een zeldzame geheel witte panda is gefotografeerd in het Wolong natuurpark in zuidwest China in de provincie Sichuan.

De panda gaat door het leven zonder de kenmerkende zwarte vlekken en zijn ogen lijken op de foto rood. “Afgaande op de foto's lijkt de panda een albino te zijn van een of twee jaar oud,’’ zegt Li Sheng een onderzoeker aan de universiteit van Peking tegen Chinese media. “De panda oogt sterk en zijn passen waren stevig, een teken dat de genetische mutatie geen invloed heeft op zijn gezondheid.’’



Het is niet bekend of het om een mannetje of een vrouwtje gaat. Het dier werd al in april gefotografeerd. Door extra cameravallen te plaatsen in het natuurpark hopen onderzoekers op meer beelden om vast te kunnen stellen of de albino contact heeft met andere panda's.