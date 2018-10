Volksgezondheid onderzoekt import van bushmeat: "Straffen opleggen is moeilijk" HA

04 oktober 2018

13u08

Bron: Belga 0 Dieren Sinds begin dit jaar loopt er bij de federale overheidsdienst Volksgezondheid een onderzoek naar de import van bushmeat. Bedoeling is om met de resultaten gerichtere controles uit te voeren, zegt woordvoerder Jan Eyckmans in een reactie op de 'Pano'-reportage over de Sinds begin dit jaar loopt er bij de federale overheidsdienst Volksgezondheid een onderzoek naar de import van bushmeat. Bedoeling is om met de resultaten gerichtere controles uit te voeren, zegt woordvoerder Jan Eyckmans in een reactie op de 'Pano'-reportage over de handel in vlees van wilde diersoorten

Het onderzoek loopt nog tot eind dit jaar, daarna zal de universiteit van Luik aan de slag gaan met de resultaten. "We nemen systematisch DNA-stalen van de goederen die binnenkomen om te controleren of het gaat om beschermde diersoorten of niet", aldus Eyckmans. "Daarnaast verzamelen we ook gegevens over het aantal passagiers, waar de vlucht vandaan kwam en het aantal kilo bagage."

Straffen

De analyse komt er op vraag van minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem (MR) en werd door haar gefinancierd. De inspectiedienst van Leefmilieu werd ook versterkt met een tiental extra werknemers.



Doel is vooral om in kaart te brengen welk vlees er ons land binnenkomt. "Het gaat vaak om vlees van bedreigde diersoorten, wat dramatisch is voor het wildbestand", verklaart Eyckmans. Het is volgens hem wel moeilijk om sancties op te leggen. "Vaak zijn de reizigers geen Belgische staatsburgers, waardoor de straffen ondermaats zijn."

Gelijkaardig onderzoek

Frankrijk en Zwitserland hebben in de luchthavens van Parijs en Zürich een gelijkaardige onderzoek gedaan. Die resultaten kunnen naast de Belgische gegevens worden gelegd om een duidelijk beeld te krijgen van de invoer.