Vogelspinnen overspoelen westen VS in paartijd, met gevaar voor eigen leven jv

08 september 2019

10u34

Bron: anp 10 Dieren Duizenden mannelijke vogelspinnen zijn in het westen van de Verenigde Staten momenteel op zoek naar een vrouwtje. De mannetjes hebben jarenlang in een hol geleefd en gaan van augustus tot oktober in groepen op pad. Ze riskeren daarvoor hun leven.

Forest Urban, ongewervelden-expert van het Natuur Historisch Museum in Los Angeles, zegt in The Guardian dat dit het hoogtepunt van hun leven is. "De spinnen zitten jarenlang in hun hol, tot ze volwassen zijn. Dan is het, ding-dong, tijd om te gaan. Met de jongens op naar de kroeg."

Tarantula's zijn blind en reizen samen zodat ze iets meer bescherming hebben tegen roofdieren en zodat de kans groter is dat tenminste één spin van de groep een vrouwtje vindt. Als dat vrouwtje eenmaal gevonden is, begint het gevaar eigenlijk pas voor de vogelspinnen, zegt Urban.

Maaltijd voor vrouwtje

"De man spuit zijn sperma vanuit zijn pedipalpen (voelsprieten) op het web van de vrouw", legt Urban uit. "Dat doet hij echter alleen als het vrouwtje weg is, want die ziet de mannetjesspin eigenlijk meer als maaltijd dan als partner."

Mocht het mannetje toch verrast worden door zijn grotere soortgenoot, dan haalt hij alles uit de kast om zijn leven te redden. "Ze beginnen te drummen met hun pedipalpen of doen een YMCA-achtige dansopvoering", zegt Urban. "Het vrouwtje reageert meestal: eh, gast, serieus? En eet het mannetje dan alsnog op. Mocht de man dit overleven, dan sterft hij vaak alsnog binnen zes maanden nadat de eitjes zijn bevrucht.”

Ook in onze contreien spotten we doorgaans in de herfst vaker spinnen in huis, ook al zijn ze daar eigenlijk gewoon het hele jaar door met tientallen aanwezig. Maar net zoals bij de vogelspin in het westen van de VS worden de mannetjes van enkele grotere huisspinsoorten tegen deze tijd volwassen en verlaten ze hun web om op zoek te gaan naar een partner. Op dit moment lijken we vooral vaker dikke kruisspinnen te zien. De reden is opnieuw dat ze nu volwassen en daarom groter zijn en dus meer opvallen. De vrouwtjes kunnen tot 17 millimeter groot worden.

In België komen in het wild zo’n 700 soorten spinnen voor. Ze zijn, op twee na, allemaal giftig. Maar dat gif kan enkel kleine prooien verlammen en is onschadelijk voor de mens. De meeste spinnen in ons land kunnen niet eens door onze huid bijten. Meer nog, spinnen zijn onze vrienden: ze eten insecten in huis op die ons wél zouden kunnen schaden.