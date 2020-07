Vogels ringen verleden tijd? Artificiële intelligentie kan individuele vogels herkennen NLA

27 juli 2020

12u46

Bron: The Guardian 0 Dieren Onderzoekers hebben de eerste AI-tool ontwikkeld die individuele kleine vogels kan identificeren. Die technologie kan belangrijk worden bij onderzoek naar het gedrag van vogels. Ook bespaart het wetenschappers tijd, omdat ze de vogels niet meer moeten ringen.

“We hebben aangetoond dat computers consistent verschillende individuele vogels herkennen, zelfs als wijzelf de verschillen niet zien”, zegt André Ferreira, een doctoraatsstudent aan de Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE) in Frankrijk. “Ons onderzoek overkomt een van de grootste beperkingen in de ornithologie: op betrouwbare wijze individuele vogels herkennen.”

Republikeinwever

Het idee om met AI te werken, kreeg Ferreira in Zuid-Afrika, waar hij het gedrag van de republikeinwever bestudeerde. Die vogel werkt samen met andere om grote nesten te bouwen. Ferreira onderzocht de individuele bijdragen van de vogels aan het nest, maar vond het moeilijk om hen van elkaar te onderscheiden. Daarom ontwikkelde hij het AI-model, dat de vogels zelfs op basis van foto’s van hun achterkant herkent.

De technologie is ook toepasbaar op vogelsoorten zoals de zebravink en de koolmees, die in Europa vaak worden bestudeerd.

Camera’s en sensors in vogelhuisjes

Om AI-modellen te ontwikkelen, moeten ze getraind worden met duizenden gelabelde foto’s. Voor bedrijven als Facebook is dat eenvoudig, omdat zij toegang hebben tot miljoenen foto’s van mensen die getagd worden door gebruikers. Bij foto’s van vogels of andere dieren is dat iets ingewikkelder.

Daarom bouwden de onderzoekers camera’s en sensors in in de vogelhuisjes. De meeste vogels in het onderzoek waren al gechipt. Die chip zendt een signaal uit telkens als de vogel in het voederhuisje komt, waardoor de camera een foto kan maken en het achteraf duidelijk is om welke vogel het gaat.

Er bestaan al AI-modellen die grotere dieren kunnen identificeren, zoals bijvoorbeeld individuele varkens of olifanten, maar het is de eerste keer dat de methode ook op kleinere dieren als vogels wordt toegepast.

Nieuwe individuen herkennen

Momenteel kan de technologie alleen individuele vogels herkennen die al in het systeem zitten, maar de onderzoekers werken aan een krachtiger model dat nieuwe groepen vogels kan herkennen, zelfs individuen die het model nog niet kent. Dat zou wetenschappers tijd besparen om nieuwe vogels te ringen.