Vogelgriep rukt op: in heel Nederland ophokplicht voor pluimvee, niet in België HAA

11 februari 2020

18u32

Bron: AD.nl, Belga 6 Dieren Het Nederlandse ministerie van Landbouw heeft vandaag een ophokplicht afgegeven voor commerciële pluimveehouders wegens de oprukkende vogelgriep. De griep is onder meer in Duitsland op meerdere plekken vastgesteld. In ons land is een ophokplicht momenteel niet aan de orde.

Nederlandse pluimveehouders met 250 of meer kippen moeten hun dieren vanaf middernacht voorlopig binnenhouden. De maatregel werd genomen nadat in het Duitse Bretzfeld, 50 kilometer ten noorden van Stuttgart, het H5-vogelgriepvirus was aangetroffen. Volgens de Nederlandse autoriteiten zou hierdoor de kans op verspreiding van het virus in andere delen van West-Europa toenemen. Over vier weken komen deskundigen bij onze noorderburen weer bij elkaar, om te kijken of de dreiging voldoende is afgenomen.

Trekroute

In België zijn er voorlopig geen plannen voor een ophokplicht. “Begin deze week is nog een herevaluatie gebeurd”, zegt Hélène Bonte, woordvoerster van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV). “Zodra we redenen hebben om ook deze maatregel te nemen, dan zullen we dat doen.” Het Voedselagentschap staat ook in contact met Nederland.



“De besmetting in Duitsland is mogelijk gebeurd door een wilde vogel, die vloog op de Centraal-Europese route”, aldus nog Bonte. “Wij houden onder meer de noordelijke route in de gaten, maar sowieso volgen we de situatie op de voet. Het FAVV zit dagelijks ook samen met de Boerenbond om de situatie te analyseren. Ook volgens deze Vlaamse vereniging is een ophokplicht in ons land momenteel niet aan de orde. “Onder meer omdat de trekroute van wilde vogels niet helemaal boven ons land ligt”, zegt de Boerenbond.

Midden- en Oost-Europa

Het H5-vogelgriepvirus brak op 31 december uit in Oost-Polen. Inmiddels zijn uitbraken gemeld in meerdere landen in midden- en Oost-Europa (Polen, Slowakije, Hongarije, Roemenië, Tsjechië en Oekraïne). Ook zijn er twee dode, besmette wilde vogels gevonden: een in Polen en een in Duitsland vlak bij de Poolse grens.