Vogelbescherming Vlaanderen kritisch voor meeuwenpil: "Wat als andere diersoorten de anticonceptiva opeten?" "Er is helemaal geen overpopulatie" ADN

12 april 2018

15u58

Bron: Belga 0 Dieren Vogelbescherming Vlaanderen vindt de Blankenbergse plannen om meeuwen te behandelen met anticonceptiva onverantwoord en verontrustend. Dat meldt de organisatie vandaag nadat de gemeenteraad van de badstad deze week het licht op groen zette.

Vogelbescherming Vlaanderen vindt het inzetten van anticonceptiva bij meeuwen geen goed idee. "Deze methode inzetten om de meeuwenpopulatie terug te dringen, is nonsens", zegt Nicolas Brackx, beleidsmedewerker bij Vogelbescherming Vlaanderen. "Om te beginnen, is er al geen overpopulatie van de meeuwen. Er zijn problemen met overlast door bepaalde individuen op bepaalde locaties." De organisatie is er ook van overtuigd dat enkel dominante meeuwen de pil zullen naar binnenspelen, waardoor niet de meeuwenpopulatie wordt behandeld, maar wel enkelingen.

"Stel dat het doel zou zijn om omwille van overlast de lokale populatie van bepaalde soorten te verminderen dan is deze methode ook al een maat voor niets. Uit onderzoek van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) blijkt dat het niet noodzakelijk de Blankenbergse meeuwen zijn die onvruchtbaar zullen worden. De meeuwen die in Blankenberge naar voedsel zoeken, zijn niet noodzakelijk de meeuwen die ook in Blankenberge broeden", aldus Vogelbescherming Vlaanderen.

"Omgekeerd zullen zilvermeeuwen of kleine mantelmeeuwen die wél op de Blankenbergse daken broeden niet noodzakelijk eten in dezelfde stad. Men weet dus met andere woorden totaal niet waar men mee bezig is en welk probleem men precies aan het aanpakken is", klinkt het.

De organisatie vreest ook dat andere diersoorten de anticonceptiva zullen opeten en ze stelt zich ook vragen bij de dosering. "Ook op juridisch vlak stelt er zich daarom alleen al een probleem. Het zogenaamde Soortenbesluit dat de bescherming regelt van onze inheemse fauna en flora verbiedt dergelijke niet-selectieve middelen", aldus Vogelbescherming Vlaanderen.

Blankenberge liet zich inspireren op Venetië en Barcelona waar de techniek al toegepast wordt op duiven. Het is nog niet zeker wanneer het project aan zee precies start. Volgende week zullen met behulp van drones de meeuwennesten in kaart worden gebracht.