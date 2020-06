Voedselagentschap na aanklacht Gaia: "Voor 95 procent illegaal geïmporteerde dieren vinden we oplossing” KVDS

06 juni 2020

15u08

Bron: Belga 0 Dieren Het federaal voedselagentschap (FAVV) beaamt dat er elk jaar illegaal dieren geïmporteerd worden naar België, maar benadrukt dat voor 95 procent een oplossing gevonden wordt zodat ze geen spuitje moeten krijgen. Het FAVV reageert daarmee op uitspraken van Gaia-voorzitter Michel Vandenbosch, die stelt dat elk jaar een honderdtal dieren dreigt te moeten inslapen als het voedselagentschap "zijn beleid niet aanpast".

Het FAVV en Gaia ruziën nu al weken over het lot van Lee, een Peruaanse kater die illegaal werd meegebracht naar ons land en mogelijk besmet is met rabiës. Het FAVV wilde het dier laten inslapen, maar de eigenares ging daartegen in het verweer. De Antwerpse rechtbank besliste vrijdag dat het dier geen spuitje moet krijgen. Lee gaat nu wellicht tijdelijk terug naar Peru om daar de nodige quarantaine uit te zitten.

Opgelucht

Gaia-voorzitter Michel Vandenbosch reageerde opgelucht, maar benadrukte tegelijkertijd dat elk jaar een honderdtal andere dieren in een gelijkaardige situatie terechtkomt. "Zij dreigen een spuitje te krijgen als het FAVV zijn beleid niet aanpast", verduidelijkt Vandenbosch zaterdag.





Concreet moet het FAVV ervoor zorgen dat er erkende quarantainevoorzieningen zijn. Op dit moment zijn er wel quarantainevoorzieiningen in ons land, maar zijn die niet erkend voor honden en katten, zegt hij.

Het FAVV benadrukt dat er voor 95 procent van de illegaal in ons land geïmporteerde dieren een oplossing wordt gevonden. De dieren zijn uiteindelijk het slachtoffer van "illegale praktijken van mensen", klinkt het.

Het voedselagentschap heeft binnenkort een ontmoeting met de ambassadeur van Peru om te bekijken hoe de eigenares de kat zo snel mogelijk terug naar het Zuid-Amerikaanse land kan brengen.

