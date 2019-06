Vleesetende plant in Canada ontdekt die salamanders verorbert jv

12 juni 2019

10u02

Bron: Newsweek 0 Dieren Wetenschappers hebben voor het eerst een vleesetende plant in Noord-Amerika ontdekt. De bekerplant doet zich bovendien te goed aan kleine salamanders. Hij werd aangetroffen in het prachtige Algonquin Park in de staat Ontario.

Het is bekend dat sommige vleesetende planten insecten verorberen, maar de sarracenia purpurea uit Canada voedt zich met amfibieën. Het is de eerste in zijn soort die voorkomt in Noord-Amerika. Tot nu toe werd aangenomen dat enkel tropische bekerplanten gewervelde dieren eten.

Een onderzoeker van de University of Guelph ontdekte vorig jaar de bewuste purperen bekerplant in het Algonquin Provincial Park, in wat biologen het “kleine horrormoeras” doopten.

De vleesetende plant verdrinkt zijn prooi in een soort van zuur en eet ze zo langzaam op.