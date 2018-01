Vleermuizen bezwijken massaal onder Australische hitte: ze koken letterlijk dood HA

Bron: ANP 22 Twitter Natuurbeschermers probeerden zoveel mogelijk diertjes nog te redden, maar in veel gevallen kwam die hulp te laat. Dieren De hitte in Australië is momenteel zo groot dat vleermuizen dood uit de bomen vallen. Zeker honderden en mogelijk duizenden vleermuizen bezweken al aan een zonnesteek.

"Ze koken letterlijk. Het heeft invloed op hun hersenen, die koken over en ze raken gedesoriënteerd", getuigt een natuurbeschermer in de krant New Zealand Herald. De temperaturen in de buurt van Sydney bereikten zondag een hoogtepunt met 47,3 graden. De regio beleefde haar heetste dag in bijna tachtig jaar.

Bedreigde diersoort

De vleermuissoort die massaal bezwijkt onder de hitte is de zogeheten pteropus, die in Australië vliegende vos wordt genoemd. Het is een bedreigde diersoort. Natuurbeschermers probeerden zoveel mogelijk vleermuizen te redden door ze vocht toe te dienen, maar in veel gevallen kwam die hulp te laat.

Bevroren leguanen

Aan de anderen kant van de wereld, in de Verenigde Staten, bezweken afgelopen week ook dieren onder extreme weersomstandigheden. Door de snijdende vrieskou in het oosten van Amerika vielen bevroren leguanen uit bomen en spoelden bevroren haaien aan.