Vleermuis verstopt zich in iPad-hoes en bijt 86-jarige Amerikaan in vinger William van Houte

29 mei 2019

23u10

Bron: AD.nl 2 Dieren De 86-jarige Roy Syvertson uit het Amerikaanse New Hampshire ontving een pijnlijke verrassing toen hij zich iPad wilde neerleggen. Een vleermuis had zich tussen de achterkant van de tablet en de hoes verstopt en beet hem in zijn vinger.

Syvertson gebruikte zijn tablet al een uur, toen de vleermuis plots tevoorschijn kwam. De Amerikaan vertelt tegen een lokale televisiezender dat het leek alsof hij door een bij werd gestoken. Pas daarna realiseerde de tachtiger zich dat er een vleermuis achter zijn iPad zat. Hij sloeg de hoes van zijn tablet dicht om te voorkomen dat het diertje kon wegvliegen.



Het lukte Syvertson om de vleermuis buiten de deur te werken, maar later trof hij het beest daar dood aan. Op dat moment bedacht hij zich dat de beet wel eens ernstige gevolgen zou kunnen hebben. Controle van de vleermuis leerde dat het dier met rabiës besmet was.

De bejaarde werd in het ziekenhuis behandeld voor de beet. Op de vraag hoe de kleine bijter tussen zijn tablet en de hoes terechtkwam, grapte de bejaarde man dat de vleermuis waarschijnlijk zijn wachtwoord kende. Syvertson zegt dat het een mysterie zal blijven hoe het beest überhaupt zijn huis binnenkwam.

De Amerikaan is achteraf blij dat hij de vleermuis niet verder heeft aangeraakt. “Het is maar goed dat ik de vleermuis niet geknuffeld heb’’, zegt de inwoner van New Hampshire. Het gaat intussen prima met hem en hij heeft niets aan de beet overgehouden. Hij hoopt dat mensen door zijn relaas bewust worden van de gevaren van rabiës.

Wat is rabiës precies?

Rabiës, ook wel hondsdolheid genoemd, wordt veroorzaakt door een virus. Het RIVM zegt dat besmetting kan optreden via een beet, krab of lik van een geïnfecteerd dier. Infectie is in veel gevallen dodelijk. Hondsdolheid komt bijna overal in de wereld voor, maar de kans om de ziekte in België te krijgen is eerder klein. Wereldwijd overlijden elk jaar zo’n 50.000 mensen aan de ziekte.