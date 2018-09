Vlaanderen maakt 600.000 euro vrij om vleermuizen beter te beschermen HR

28 september 2018

14u05

Bron: Belga 1 Dieren De Vlaamse regering gaat de vleermuis beter beschermen. De regering heeft daarvoor op voorstel van minister Joke Schauvliege (CD&V) een soortenbeschermingsprogramma goedgekeurd. De komende vijf jaar wordt daarvoor ruim 600.000 euro vrijgemaakt.

In Vlaanderen leven zo'n twintig vleermuizensoorten. Hoewel elke soort zijn eigen ecologie heeft, overwinteren ze vaak samen en jagen ze in dezelfde gebieden. Het programma focust zich op de zeldzamere en veeleisende soorten - zo'n tien in totaal - maar ook de minder bedreigde soorten hebben er baat bij.

Volgens minister Schauvliege richt het soortenbeschermingsprogamma zich in de eerste plaats "op het duurzaam beschermen van locaties waar grote concentraties vleermuizen overwinteren". In de Antwerpse fortengordels en de Haspengouwse mergelgrotten bijvoorbeeld komen jaarlijks duizenden vleermuizen samen.

Mopsvleermuis

In de tweede plaats richt het programma zich op onderzoek. Hoewel de voorbije jaren veel nieuwe kennis is vergaard over onze vleermuizen, blijven nog belangrijke vragen onbeantwoord. Van de meeste soorten is slechts een deeltje van hun leefgebied gekend en dat biedt te weinig houvast om ze duurzaam te beschermen en hun populatie terug op peil te brengen.

Het beschermingsprogramma wil daarom de belangrijke gebieden beter in beeld brengen voor de populaties van de meest bedreigde soorten zoals meervleermuis, mopsvleermuis, ingekorven vleermuis en Bechsteins vleermuis. Op die manier kunnen de nodige beschermingsmaatregelen op de juiste plaats worden ingezet.