Vlaamse regering geeft dierenasielen 3.000 euro: “Financieel steuntje in de rug voor verdere professionalisering” HLA

27 december 2019

11u57

Bron: Belga 190 Dieren Elk erkend Vlaams dierenasiel krijgt 3.000 euro van de Vlaams overheid als het voor 30 april 2020 de dieren die geadopteerd kunnen worden aanbiedt via www.adopteereendier.be én gebruikmaakt van het beheerprogramma Animal Shelter. "We geven dierenasielen een financieel steuntje in de rug én we zorgen ervoor dat alle asieldieren uit heel Vlaanderen samenkomen op één website", zegt Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA).

De Vlaamse regering maakt zowat 468.000 euro vrij voor de ondersteuning van de 156 erkende dierenasielen in Vlaanderen. Weyts lanceerde het platform adopteereendier.be in oktober vorig jaar. “We willen graag dat elk erkend asiel de overstap maakt van een eigen site of communicatiekanaal naar onze website, om zo een mooi overzicht te hebben van welke dieren in heel Vlaanderen op een nieuw baasje wachten”, zegt Weyts. “Sinds de oprichting hebben al zowat 60 asielen zich aangesloten, maar we willen iedereen over de streep krijgen. Mensen die een dier willen adopteren krijgen dan een volledig beeld van het aanbod aan asieldieren.”

Erkende asielen die er voor 30 april 2020 voor kiezen gebruik te maken van het platform, en tegelijk ook van het asielbeheerprogramma Animal Shelter, krijgen éénmalig 3.000 euro. "Zo kunnen de asielen hun werking verder professionaliseren en kunnen nog meer Vlamingen de weg naar het asiel vinden", zegt Weyts.

Structurele financiering

Het is de eerste keer dat de Vlaamse overheid geld vrijmaakt voor dierenasielen. In de loop van volgend jaar wil Weyts een structurele ondersteuning voor de asielen uitwerken. Daarvoor maakt Vlaanderen nog zowat twee miljoen euro vrij, die verdeeld zullen worden volgens de noden van de asielen.

“Die structurele financiering vinden we belangrijk”, zegt Weyts. “Bij mijn aantreden als minister van Dierenwelzijn was er een budget van 800.000 euro, dat is nu acht keer meer. Heel wat asielen draaien op vrijwilligers en krijgen steun van de lokale overheid. Met onze financiële steun kunnen we die vrijwilligers een gratis opleiding bieden en dat komt alle asieldieren ten goede.”