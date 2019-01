Vissers redden baby orka uit hun netten en die zegt dankjewel Redactie

10 januari 2019

11u24 0

Deze Peruaanse vissers hebben hun uiterste best gedaan om een jonge orka die verstrikt geraakt was in hun netten te bevrijden. Wanneer de orka nadien dankjewel zegt met een speciaal geluid, zijn de vissers nog blijer dat ze het jong geholpen hebben.