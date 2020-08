Vissers Mauritius proberen tientallen dolfijnen te redden na olieramp kv

31 augustus 2020

17u59

Bron: Reuters 0 Dieren Lokale vissers van het eiland Mauritius, dat momenteel lijdt onder de gevolgen van een olieramp, zetten zich in om tientallen dolfijnen te redden die de voorbije dagen aanspoelden op het strand. Al minstens 42 dieren werden dood aangetroffen in een lagune nabij de plek waar olie lekte uit een Japanse tanker die op 25 juli vastliep op een koraalrif.

Yasfeer Heenaye, een visser die aan de oostkust van het eiland woont, zegt dat hij al minstens 45 dode dolfijnen heeft geteld sinds de eerste dieren woensdag aanspoelden. Nog minstens zes andere dolfijnen bevonden zich volgens hem in de baai en vechten voor hun leven. Heenaye vermoedt dat het zicht van de dieren verstoord werd door de olievlek. Daardoor belandden ze op het rif, waar ze fatale verwondingen opliepen.

Autopsie

De autoriteiten, die officieel al 42 dode dolfijnen hebben geteld, sluiten die verklaring uit, maar gaven zondag aan dat ze de doodsoorzaak nog steeds onderzoeken. “Het voorlopige autopsierapport sluit uit dat olie een rol speelde, maar we hebben enkele stalen van de dode dolfijnen naar La Réunion (nabijgelegen eiland, red.) gestuurd om uit te zoeken waarom de dieren niet konden zwemmen en waarom hun radar niet werkte”, zei Jasvin Sok Appadu van het ministerie voor Visserij zondag.

Tot nu toe hebben dierenartsen slechts twee dode dolfijnen onderzocht. De dieren hadden verwondingen, maar er werden bij hen geen sporen van koolwaterstoffen aangetroffen, zo blijkt uit de voorlopige resultaten van de autopsie. Later vandaag worden de resultaten voor alle andere karkassen verwacht.

Betoging

Zaterdag trokken duizenden mensen in hoofdstad Port Louis de straat op om een onderzoek te eisen naar de olieramp en de dood van de dolfijnen. Sommige betogers eisten dat de huidige regering opstapt.

Zondagochtend trok Heenaye erop uit met zeven andere boten: door metalen buizen tegen elkaar te slaan, hoopten ze voldoende lawaai te maken om de dolfijnen weg te jagen van het koraalrif richting de open zee. “Als ze in de lagune blijven, zullen ze sterven zoals de anderen... We dwingen hen om buiten de lagune te gaan, zodat ze niet in contact komen met de olie,” vertelt hij.

Wetenschappers zeggen dat de totale omvang van de olieramp nog niet gekend is. Volgens de ngo Mauritius Marine Conservation Society is vijftien kilometer kustlijn getroffen door de olieramp en breidt de vlek zich uit richting Blue Bay Marine Park, een natuurgebied dat 38 verschillende soorten koraal en 78 vissoorten telt. Onder andere de Mauritiusduif, een al kritisch bedreigde vogelsoort die enkel nog op het eiland voorkomt, loopt door de ramp nog meer risico. Ook anemoonvissen, zeegrassen en mangrovebossen, die dienen als broedplaats voor vissen, zullen zwaar getroffen worden voor de ramp.



