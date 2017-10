Visser vangt misvormde snoek die in plastic ring is gegroeid Tom Tates

Bron: AD.nl 6 Facebook Dieren Een amateurvisser heeft in de Saskatchewan-rivier in de Canadese provincie Alberta een enorme snoek gevangen die in de weggegooide plastic sluitring van een frisdrankfles is gegroeid. Volgens Adam Turnbull, de hengelaar in kwestie, is zijn vangst het levende bewijs van wat er kan gebeuren als onafbreekbaar afval in het milieu terechtkomt.

Turnbull zette afgelopen weekend een aantal foto's van zijn opmerkelijke vangst op Facebook met als bijschrift: 'Ruim je rotzooi op'. Zijn post werd sindsdien al tienduizenden keren gedeeld en geliket.

De visser – die de plastic ring van de snoek af wist te prutsen en de vis terugzette in het water – zegt niet te begrijpen waarom mensen zoiets kleins als afsluitringetjes weggooien. "Het past probleemloos in je tas of jaszak, waarna je het later in een afvalbak kunt werpen'', aldus Turnbull. Volgens hem gaat het om de flinterdunne afsluitring van een fles Powerade, een isotoon sportdrankje van fabrikant Coca-Cola.

De misvormde snoek leek weinig last te hebben van de opvallende vergroeiing. "Toen ik de vis ving, spartelde hij op de gebruikelijke wijze tegen.''

Het is onbekend hoe lang het dier heeft rondgezwommen met de ring waarin het vermoedelijk al op jonge leeftijd verstrikt is geraakt. Uit de reacties op de foto's wordt duidelijk dat velen Turnbulls vondst schokkend vinden. "Door alle plastic troep in het water gaan onnodig dieren dood'', reageert iemand. Weer een ander noemt de visser een 'regelrechte held'. "Je hebt het leven van een dier gered en een wereldwijd probleem aangekaart.''

