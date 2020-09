Vissen worden ziek van lawaai kv

16 september 2020

16u31

Bron: Belga 0 Dieren Volgens een studie die de gevolgen van menselijke activiteit voor de levende wereld belicht, zijn aan acute geluidsoverlast blootgestelde vissen kwetsbaarder voor ziekten en sterven ze sneller bij chronische blootstelling.

Sonars, boorgaten of motoren zijn allemaal bronnen van "stress, gehoorverlies, gedragsveranderingen en verminderde immuniteit" voor vispopulaties, stelt de studie die werd uitgevoerd door onderzoekers van de Cardiff University in Wales. Hun bijdrage, vandaag gepubliceerd in het tijdschrift Royal Society Open Science, richt zich op de impact van geluidsoverlast op de weerstand tegen parasitaire ziekten, een plaag van de visteelt.

Experiment

De vissen, van de Guppy-soort, werden in tanks geplaatst en onderworpen aan geluid van verschillende duur en intensiteit. De ene groep leed 24 uur lang aan hoge tonen en de tweede zeven dagen aan chronische, minder harde geluiden.



Onder narcose, waaronder een controlegroep, werden ze besmet met een veel voorkomende parasiet, de gyrodactyl-worm. Die klampt zich vast aan hun schubben en vermenigvuldigt zich snel, waardoor weefsel wordt beschadigd en de weg vrijkomt voor infecties.

Dodelijke parasiet

De studie concludeerde dat, hoewel de vissen die aan acuut lawaai waren blootgesteld, een sterkere besmetting leden, degenen die chronisch geluid ervoeren "duidelijk eerder stierven" dan degenen in de andere twee groepen.

Volgens een van de co-auteurs van de studie, Numair Massoud, zijn verdere experimenten nodig om de gevolgen van geluidsoverlast op het immuunsysteem van vissen te onderzoeken.

Lawaai, een “belangrijke mondiale vervuiler”

Dit onderzoek zou zowel ten goede kunnen komen aan inspanningen voor het behoud van soorten als aan viskwekerijen, waarvan de populaties zeer kwetsbaar zijn voor parasitaire aanvallen. "Vooral zoetwatervissen registreren ongekende niveaus van soortenverlies", vertelde Massoud aan het Franse persbureau AFP. "Uiteindelijk onderstreept ons onderzoek de noodzaak om geluidsoverlast tot een minimum te beperken om verhoogde vatbaarheid voor ziekten en sterftecijfers te voorkomen."

In een in november gepubliceerde studie ontdekten wetenschappers van Queen's University Belfast dat lawaai invloed heeft op amfibieën, geleedpotigen, vogels, vissen, zoogdieren, weekdieren en reptielen. Ze riepen op om het lawaai van menselijke activiteit te kwalificeren en te behandelen als een "belangrijke mondiale vervuiler".