VIRAL CLASSIC. Krokodil valt koppel aan in zwembad

JOLE

05 maart 2019

16u16

Bron: KameraOne 0

Op beelden die uit 2016 dateren is te zien hoe een dolende krokodil een koppel aanvalt in een zwembad in Kariba in Zimbabwe. De beelden gingen destijds viraal, maar duiken nu opnieuw op. Op de beelden is te zien hoe het koppel rustig in het water zit, tot er plots een krokodil in het water duikt. De man kon ontkomen, maar de vrouw werd vrijwel meteen aangevallen. De vrouw kwam er destijds gelukkig met de schrik vanaf en had enkel een paar schrammen.