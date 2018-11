Vindt hangbuikzwijntje Billy nieuwe thuis voor Kerstmis? kv

06 november 2018

20u13

Bron: Facebook, GvA 690 Dieren Het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde dieren in Brasschaat is op zoek naar onderdak voor hangbuikzwijntje Billy. De vorige eigenaars moesten afstand doen van het dier omdat het de paarden schrik aanjoeg.

Een koppel dat aanvankelijk interesse toonde om Billy te adopteren, haakte vorige week toch af. De medewerkers van het Vogel- en Dierenopvangcentrum hopen dat het hangbuikzwijntje dankzij hun nieuwe oproep nog voor kerst een nieuwe thuis vindt. Hopelijk kan Billy op 25 december aanschuiven aan de feesttafel. “Het liefst eet ik warm, maar een kiwi, appel of een stukje brood lust ik ook heel graag!”, klinkt het in de oproep op Facebook.

Billy heeft nood aan een warm plekje waar hij zichzelf kan zijn en veel knuffels krijgt, luidt het verder in het Facebookbericht. “Hij is zeker niet mensenschuw en draagt nog een harnasje, dat diende om mee te gaan wandelen”, vertelde Kathleen De Vriendt van het opvangcentrum aan Gazet van Antwerpen.



Waarom het bij de vorige eigenaars niet boterde met de paarden is onduidelijk, want met de andere dieren waren er nooit problemen, maar de paarden braken uit angst zelfs een keertje uit.