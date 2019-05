Vijf zeehonden vrijgelaten in Blankenberge tvc

23 mei 2019

10u56

Sea Life Blankenberge heeft deze morgen vijf zeehonden vrijgelaten in zee. Elk jaar spoelen aan onze Belgische kust tientallen zieke of uitgeputte zeehonden aan. Sea Life Blankenberge vangt de jonge zeehondjes op en verzorgt ze tot ze sterk genoeg zijn om ze weer vrij te laten.

Op dit moment verbleven er negen zeehondenpups in het opvangcentrum van Sea Life. Daarvan zijn vijf zeehonden op dit moment voldoende aangesterkt om weer vrijgelaten te worden. "We laten vandaag vijf pups vrij", klinkt het bij Sea Life. "Dat is iets meer dan normaal. De populatie stijgt elk jaar opnieuw, dus het is normaal dat er meer dieren aanspoelen."

Een van de zeehondjes was gezond toen hij aanspoelde, maar het dier werd lastig gevallen door mensen en zo raakte het uitgeput. Het zeehondje werd vermoedelijk ook gebeten door een hond, waardoor een deel van zijn flipper geamputeerd moest worden. Ondertussen stelt het jong het goed en konden alle vijf de dieren in goede gezondheid en voldoende aangesterkt terug in zee gaan.