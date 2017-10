Vijf schattige alpaca's te koop (en dit betaal je ervoor) Tom Kostermans

Bron: Eigen berichtgeving, Facebook 0 Facebook Kasteel Nieuwenhoven Dieren Wie voortaan graag enkele jonge alpaca's in zijn eigen tuin wil, moet dit weekend zeker afzakken naar het Kasteel Nieuwenhoven in Sint-Truiden. De eigenares van het domein verkoopt namelijk vijf van deze schattige zoogdieren.

Zondag om 14 uur zijn alle geïnteresseerden welkom op het domein voor een rondleiding en een woordje uitleg. Jeanne Hoogenboom postte de advertentie afgelopen dinsdag op Facebook en de reactie was enorm. Het bericht werd honderden keren gedeeld en meer dan 9.000 mensen reageerden erop. Er worden vier hengsten en één merrie te koop aangeboden. De wol van de vrouwtjes is beter van kwaliteit en daarom is de vraagprijs voor de merrie 1.500 euro. Voor een mannelijke alpaca betaal je 500 euro.

